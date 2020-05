Amazon.com : Lance des services statistiques en Bundesliga

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services et la Bundesliga allemande annoncent avoir lancé les deux premiers 'Bundesliga Match Facts powered by AWS', lors du match opposant le Bayern de Munich au Borussia Dortmund.



'Les deux nouvelles statistiques, Average Positions et Expected Goals (xGoals), donneront aux fans des informations approfondies sur le style de jeu adopté par une équipe, basées sur une analyse en temps réel de données saisies sur le suivi des positions des joueurs sur le terrain, et la probabilité qu'un joueur marque un but', explique Amazon.



La principale ligue nationale de football allemande exploitera les services dans le cloud d'AWS, dont l'apprentissage et l'analyse machine, pour introduire des statistiques avancées supplémentaires en 2020 et pour les saisons à venir.



