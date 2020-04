Amazon.com : L'investissement dans Deliveroo validé par la CMA

(CercleFinance.com) - Vendredi, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (la CMA) a autorisé un investissement d'Amazon dans Deliveroo.



La CMA avait précédemment indiqué craindre que l'entente puisse nuire à la concurrence.



Cependant, le confinement en cours au Royaume-Uni semble avoir entraîné la fermeture d'un grand nombre de restaurants disponibles via la plate-forme Deliveroo, en plus d'une baisse significative des revenus de l'entreprise.



En conséquence, Deliveroo avait récemment informé la CMA que l'impact de la pandémie signifierait qu'elle devrait quitter le marché si elle ne bénéficiait pas d'un investissement d'Amazon. Un argument qui a fait mouche auprès de l'organisme britannique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AMAZON.COM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok