Amazon.com : Hausse de 20% des dépenses d'équipements et services

(CercleFinance.com) - Amazon annonce aujourd'hui que son niveau de dépenses en équipements et services auprès d'autres entreprises américaines devraient dépasser les 120 Mds$ en 2021.



Au total, plus de 200 000 entreprises opérant à travers les Etats-Unis contribuent quotidiennement au fonctionnement d'Amazon, des fabricants de véhicules électriques aux fabricants d'emballage cartonnés ou de chariots élévateurs, sans oublier les entreprises de travaux, d'ingénierie ou de construction.



Les dépenses de 2021 sont ainsi attendues en hausse de 20% par rapport à 2020. Amazon précise qu'aucune de ces dépenses ne concerne des produits revendus par la société.



'Nous nous appuyons sur des partenariats solides avec des centaines de milliers d'entreprises américaines (...) et aujourd'hui, il s'agit de renouveler notre engagement envers ces entreprises et de miser gros sur elles', explique Dave Clark, directeur général de Worldwide Consumer chez Amazon



Selon une analyse indépendante réalisée par Keystone Economics, les dépenses attendues d'Amazon en 2021 devraient soutenir la création de 840 000 emplois américains supplémentaires , notamment dans les secteurs de la construction, du transport, de la fabrication et de l'hôtellerie.



