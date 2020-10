Amazon.com : Don pour les élèves dans le besoin en Virginie

(CercleFinance.com) - Amazon fait part d'un don d'un million de dollars pour soutenir les besoins immédiats de milliers d'élèves de communautés défavorisées en Virginie du Nord, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.



Ce don sera distribué par Communities In Schools NOVA à travers son fonds flexible innovant 'Right Now Needs Fund', qui vise à répondre aux besoins basiques d'écoliers et à aider à éliminer les barrières à l'apprentissage.



Le fonds fournira ainsi aux élèves un accès immédiat à des articles en besoin urgent tels que des produits alimentaires, de l'habillement et des fournitures scolaires dans l'ensemble des écoles publiques d'Arlington et d'Alexandria City.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

