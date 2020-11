Amazon.com : Défendre la propriété intellectuelle des PME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui le lancement d'un 'accélérateur de propriété intellectuelle' (Intellectual Property Accelerator - IP Accelerator) en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ce dispositif est censé permettre aux PME de déposer plus facilement leur marque, puis de la protéger et de lutter contre les contrefaçons.



Disponible pour toute marque vendant dans les magasins d'Amazon, IP Accelerator connecte les entrepreneurs à un réseau organisé de cabinets d'avocats européens disposant d'une expertise dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.



Ces cabinets d'avocats appliqueront aux PME des tarifs 'compétitifs et prénégociés, ce qui donnera aux vendeurs confiance et clarté sur le coût d'obtention d'une marque', assure Amazon.



Les PME pourront en outre demander des conseils généraux en matière de propriété intellectuelle à ces cabinets d'avocats à mesure que leurs marques et leurs activités se développeront.



