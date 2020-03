Amazon.com : Dans la 'liste de meilleures idées' de Wedbush

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours à 12 mois de 2325 dollars sur Amazon, ajoutant en outre le titre du géant américain de la distribution en ligne à sa 'liste de meilleures idées'.



'Amazon dispose d'un positionnement unique pour gagner des parts de marchés significatives à travers de nombreux verticaux dans une multitude de pays, sous l'effet des changements de comportement des consommateurs liés au coronavirus', estime le broker.



Wedbush souligne qu'à court terme, les consommateurs semblent se tourner vers la distribution en ligne pour éviter la foule et il s'attend, sur le long terme, à ce qu'Amazon 'tire les enseignements de cette période difficile' et s'adapte aux meilleures pratiques.



