Amazon.com : Contrat d'AWS avec Twitter

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce que Twitter l'a choisi, dans le cadre d'un accord pluriannuel, pour lui fournir une infrastructure cloud mondiale afin d'alimenter le trafic mondial en temps réel et améliorer l'expérience des utilisateurs.



Twitter s'appuiera sur AWS, y compris ses capacités de calcul, de conteneurs, de stockage et de sécurité, pour fournir de manière fiable le service en temps réel avec la latence la plus faible, tout en continuant à développer et à déployer de nouvelles fonctionnalités.



Le nouvel accord s'appuie sur une collaboration de plus de dix ans, par laquelle AWS continue de fournir à Twitter des services pour soutenir sa distribution d'images, de vidéos et de contenu publicitaire.



