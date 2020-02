Amazon.com : Contrat avec 3M pour Amazon Web Services

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce se voir confier par 3M son infrastructure informatique d'entreprise, le conglomérat industriel faisant migrer son système de planification de ressources d'entreprise (ERP) vers le cloud.



'En utilisant l'infrastructure globale éprouvée d'AWS, ainsi que la largeur et la profondeur de ses services, 3M va moderniser son infrastructure et réaliser des efficiences opérationnelles à travers ses activités mondiales', souligne la filiale d'Amazon.



