Amazon.com : Commande 1 800 véhicules électriques pour l'Europe

(CercleFinance.com) - Amazon va rajouter cette année plus de 1 800 véhicules électriques de Mercedes-Benz Vans à sa flotte de livraison en Europe.



Amazon confirme ainsi son engagement pour réduire les émissions au niveau des transports.



Mercedes-Benz a annoncé pour sa part avoir rejoint L'Engagement Climat pour atteindre la neutralité carbone dans leurs activités d'ici 2040.



' Nous avons besoin d'innovations continues et de partenariats de la part de constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz pour décarboner le secteur des transports et lutter contre la crise climatique ', a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon.



' L'ajout par Amazon de 1 800 véhicules de livraison électriques Mercedes-Benz s'inscrit dans le cadre de notre parcours visant à bâtir la flotte de transport la plus durable au monde. '



