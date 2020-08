Amazon.com : Bientôt un magasin de produits frais en Californie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé dans la soirée de jeudi l'ouverture prochaine, en Californie, d'un concept de grande surface entièrement dédié aux produits frais.



Le magasin 'Amazon Fresh' de Woodland Hills, un quartier de la ville de Los Angeles, proposera des fruits et légumes, de la viande, du poisson ainsi que des spécialités de traiteurs préparées sur place, indique le géant du commerce électronique dans un post publié hier sur son blog d'entreprise.



Le groupe de Seattle indique que les clients pourront faire leurs achats sur place ou en ligne, notamment via la fonctionnalité Amazon Dash Cart qui permet d'éviter la queue aux caisses.



Amazon semble néanmoins vouloir surtout mettre l'accent sur ses prix compétitifs, avec le poulet sans hormones proposé à 99 cents la livre, un sac d'oignons de 1,5 kg à 1,69 dollar et le lot de 10 paquets de flocons d'avoine Quaker à 2,5 dollars.



Le magasin devrait ouvrir au cours des prochaines semaines, selon Amazon.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AMAZON.COM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok