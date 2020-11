Amazon.com : Annonce l'expansion de ses services en Inde

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services, (AWS), une société d'Amazon.com, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services en Inde d'ici la mi-2022.



La nouvelle structure AWS Asie-Pacifique, située à Hyderabad, permettra à des startups, entreprises ainsi qu'à des organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif, de servir leurs utilisateurs finaux à partir de centres de données situés en Inde.



'Les entreprises en Inde adoptent le cloud computing pour réduire les coûts, augmenter leur agilité et permettre une innovation rapide pour répondre aux besoins de milliards de clients en Inde et à l'étranger', a justifié Peter DeSantis, vice-président principal de l'infrastructure mondiale et du support client, Amazon Web Services.



