Amazon.com : Annonce de nouvelles tablettes Fire 8

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce mercredi trois nouvelles tablettes tactiles, les Fire HD 8, Fire HD 8 Plus et Fire HD 8 Kids Edition.



Les tarifs de ces trois tablettes débutent respectivement à 89,99 dollars, 109,99 dollars et 139,99 dollars. Amazon promet de meilleures performances que les modèles précédents, 'pensées pour le divertissement'.



Les livraisons débuteront aux États-Unis le 3 juin.



