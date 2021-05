Amazon.com : Accord pour mettre la main sur MGM

(CercleFinance.com) - Amazon annonce avoir conclu un accord définitif en vertu duquel il va acquérir MGM moyennant 8,45 milliards de dollars, transaction soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.



'MGM représente près d'un siècle d'histoire cinématographique et complète le travail d'Amazon Studios, qui s'est principalement concentré sur la production de programmes d'émissions de télévision', explique le géant technologique.



Amazon souligne notamment que le catalogue de MGM compte plus de 4.000 titres de films, ainsi que 17.000 émissions de télévision. Collectivement, les oeuvres de MGM ont remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmys.



