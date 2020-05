Amazon.com : 5 nouveaux projets d'énergie renouvelable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon annonce cinq nouveaux projets d'énergie renouvelable en Chine, en Australie et aux États-Unis.



Le groupe souhaite atteindre 80% d'énergie renouvelable d'ici 2024 et 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 (et potentiellement dès 2025), ainsi pour atteindre zéro carbone net d'ici 2040.



Le premier projet d'énergie renouvelable d'Amazon en Chine est un projet solaire de 100 mégawatts (MW) à Shandong. Une fois terminé, le projet devrait générer 128 000 MWh d'énergie propre par an.



Le deuxième projet d'énergie renouvelable d'Amazon en Australie est un projet solaire de 105 MW. Ce projet aura la capacité de produire 250 000 MWh d'énergie propre chaque année, ce qui est suffisant pour alimenter l'équivalent de 40 000 foyers australiens moyens.



Aux États-Unis, les nouveaux projets d'énergie renouvelable d'Amazon comprennent deux nouveaux projets en Ohio, un projet solaire de 200 MW et un projet solaire de 80 MW.



Les cinq nouveaux projets Amazon d'énergie renouvelable totalisant 615 MW de capacité installée fourniront environ 1,2 million MWh d'énergie renouvelable supplémentaire au réseau de distribution de l'entreprise et aux centres de données Amazon Web Services (AWS).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AMAZON.COM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok