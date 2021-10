Amazon.com : 150.000 saisonniers vont être recrutés aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi son intention de recruter quelque 150.000 employés saisonniers aux Etats-Unis en perspective de la période stratégique de Noël.



Le groupe de Seattle précise dans un communiqué que tous les emplois créés se verront assortis d'un salaire horaire moyen d'au moins 18 dollars, d'un bonus à la signature pouvant atteindre 3000 dollars et d'une rémunération complémentaire susceptible d'aller jusqu'à trois dollars l'heure, en fonction des postes et des localisations.



Le géant du commerce en ligne insiste également sur la possibilité de transformer ces contrats saisonniers en opportunités de carrière 'sur le long terme'.



Amazon précise que la plupart des emplois seront créés dans les Etats de l'Arizona, de la Californie, du Colorado, de la Floride, de la Géorgie, de l'Illinois, de l'Indiana, du Maryland, du Michigan, du Minnesota, du Nevada, du New Jersey, de New York, de la Caroline du Nord, de l'Ohio, de l'Oregon, de la Pennsylvanie, du Tennessee, du Texas et de la Virginie.



Le groupe revendiquait un effectif salarié de 950.000 personnes rien qu'aux Etats-Unis à l'issue du deuxième trimestre.



