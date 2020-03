Altran techn. : La prise de contrôle par Capgemini est bien conforme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Altran annonce ce jour que par un arrêt, la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de conformité rendue par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'offre publique d'achat amicale de Capgemini portant sur les actions Altran Technologies.



La Cour d'appel a ainsi 'confirmé la validité de l'offre au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables et celle du visa apposé par l'AMF sur la note en réponse d'Altran'.



'La prise de contrôle d'Altran par Capgemini, qui détient à ce jour 55,13% du capital et 55,06% des droits de vote d'Altran, est désormais effective', commente Altran.



Conformément aux engagements pris par Capgemini, l'offre sera réouverte du 16 au 27 mars (inclus) aux mêmes conditions financières, permettant ainsi aux actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs actions à l'offre de le faire à un prix de 14,50 euros par action Altran.



