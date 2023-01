Altice : SFR Business retenu par CAP'Oise Hauts-de-France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Altice Europe fait savoir que SFR Business, entité du groupe SFR dédiée aux entreprises, a été retenue par CAP'Oise Hauts-de-France, Centrale d'Achat Public des Hauts-de-France, pour fournir à ses bénéficiaires un catalogue télécoms pendant une durée de 4 ans.



SFR Business a été sélectionné pour couvrir deux périmètres : la téléphonie fixe (Lignes fixes classiques, services de téléphonie hébergés, envoi en masse de sms et mail, n° spéciaux...) et la téléphonie mobile (Voix, Data, IOT, M2M..).



'Chaque établissement, quelle que soit sa taille, disposera du marché à tout moment, sans engagement préalable et en conformité avec le code de la commande publique', souligne Altice.



En proposant ce catalogue de solutions télécoms, CAP'Oise Hauts-de-France et SFR Business répondent aux enjeux de modernisation, de digitalisation et de maîtrise des coûts des établissements publics ou privés d'intérêt général, ajoute Altice.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.