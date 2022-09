Altice : Poursuit le déploiement de la fibre dans le Loiret

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Loiret Fibre, filiale de XpFibre annonce aujourd'hui le déploiement de la fibre, à compter du 28 septembre, dans les communes de Bouzonville-aux-Bois (39 prises), Chilleurs-aux-Bois (768 prises), Mareau-aux-Bois (293 prises) et Vrigny (310 prises).



Habitants et professionnels pourront alors souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix.



En 2014, le Département du Loiret et Loiret THD (filiale de XpFibre) avaient signé une Délégation de Service Public (DSP) appelée Lysséo prévoyant le déploiement de 85 000 prises à travers 40 communes.



En mars 2020, une nouvelle DSP, Lysséo 2, a été conclue entre le Département du Loiret et Loiret Fibre pour généraliser progressivement l'accès des Loirétains au très haut débit, avec un objectif de fibre pour tous au printemps 2023.



Avec Lysséo 2, plus de 121 000 prises supplémentaires doivent être déployées dans 262 communes d'ici mars 2023.



A date, plus de 152 000 prises ont été raccordées dans 192 communes, fait savoir Altice.



