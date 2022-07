Altice : Étend le réseau fibre dans le Haut-Rhin

(CercleFinance.com) - XpFibre, filiale d'Altice France, annonce le lancement de la commercialisation du réseau fibre déployé dans la Communauté de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, dans le Haut-Rhin.



18 mois après le début des travaux de déploiement, 3 600 logements et locaux professionnels sont désormais éligibles à la fibre optique FTTH (' Fiber To The Home ' ou ' Fibre optique jusqu'à l'abonné ') réparties dans les communes de Dolleren, Kirchberg, Lauw, Masevaux-Niederbruck, Oberbruck, Rimbach-Pres-Masevaux, Sewen, Sickert et Wegscheid.



Près de la moitié de l'objectif prévu dans la Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements FTTH (CPSD), qui prévoit le raccordement de 7 480 prises d'ici fin 2022 dans 15 communes sont ainsi déjà atteints.



