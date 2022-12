Altice : Arrivée de la fibre à Erceville et Outarville

(CercleFinance.com) - Loiret Fibre (filiale de XpFibre) poursuit les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain et annonce que les premiers foyers d'Erceville (138 prises) et d'Outarville (529 prises) seront éligibles commercialement à la fibre le 11 janvier prochain.



Les habitants et professionnels pourront alors souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix.



A date, 154 400 prises sont d'ores et déjà raccordées dans 224 communes, c'est-à-dire que les habitants et professionnels bénéficient de services numériques complets et innovants.



Ce réseau fibre permet à l'ensemble des entreprises, administrations et particuliers d'accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s.



