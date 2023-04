Altheora (ex-mecelec) : Le spécialiste des matériaux composites Altheora profite d'un coup de pouce d'un analyste

(BFM Bourse) - Le spécialiste des matériaux composites bénéficie d'un coup de projecteur de la part d'EuroLand Corporate qui débute le suivi du titre à l'achat. L'action en profite pour s'éloigner de ses planchers historiques.

Altheora met la gomme à la Bourse de Paris. Le titre du spécialiste des pièces composites progresse de 9,4% pour s'éloigner de ses plus bas historiques à 0,74 euro touchés la veille. Ce réveil soudain du titre est à mettre au crédit d'Euroland Corporate, qui vient d'initier la couverture du titre à l'achat en visant 1,35 euro. Aux cours actuels, cet objectif extériorise un potentiel de hausse de 57%.

Le bureau d'études est sensible au potentiel de croissance de la société introduite en Bourse depuis 1988 et cotée depuis 2016 sur Euronext Growth. Fondé en 1934, Altheora, connu auparavant sous le nom de Mecelec, est à l'origine un spécialiste de l’équipement de réseaux électriques. La société s'est rapidement localisée en Ardèche pour se positionner après-guerre sur la transformation des matériaux composites et des plastiques.

Ses réalisations les plus connues du grand public sont les coffrets de raccordement aux réseaux de distribution d'électricité, de gaz d'eau et de télécoms, mais le groupe fabrique un éventail beaucoup plus large de pièces, pour l'industrie des transports notamment. En mai 2022, le spécialiste ardéchois des matériaux composites a été intégré à la commande géante remportée par Alstom-Bombardier en vue de la modernisation du métro parisien, en fournissant assises et dossiers au sous-traitant chargé des sièges.

EuroLand Corporate rappelle que la société est largement engagée dans la réindustrialisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) puisqu'elle réalise 90% de son chiffre d’affaires en France.

Des "briques complémentaires"

Depuis 2017, Altheora s’est engagé dans une mutation majeure qui lui permet d’afficher une activité dynamique, rappelle Sid Bachir, l'analyste en charge de la couverture d'Altheora. Pour y parvenir, le groupe ardéchois cible en priorité des entreprises qui apporteraient des services, produits ou compétences complémentaires.

Fin 2022, le spécialiste des pièces composites a par exemple mis la main sur Chris France Plastique​, un fabricant de pièces plastiques de grande dimension situé au cœur de la célèbre Plastics Vallée dans l'Ain. Cette entreprise possède des presses à injection d'une capacité allant de 23 à 2.300 tonnes permettant d'usiner des pièces techniques ou de grandes dimensions.

Le rachat Chris France Plastique de permet ainsi à Altheora d'être positionné sur la fabrication de pièces de grande envergure et de pouvoir répondre aux demandes les plus exigeantes de ses clients. Avec cette acquisition, la société devrait atteindre les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, contre 35 millions d'euros l'an dernier.

"Dans la même lignée que l’exercice 2022, nous attendons au titre de 2023 un chiffre d'affaires de 49,5 millions d'euros (+41,4%) et un excédent brut d'exploitation de 2,8 millions d'euros (5,6%). A partir de 2024, la société affichera un résultat net positif qui lui permettra de renforcer son bilan" indique EuroLand Corporate.

Pour Sid Bachir, cette performance met en évidence la capacité de Altheora à intégrer de nouvelles cibles sans "pour autant sacrifier la croissance organique". Une stratégie payante pour l'analyste, que devrait poursuivre la société pour l’ensemble de ses segments avec le rachat de concurrents afin d’acquérir de nouvelles briques complémentaires.

Un objectif de 100 millions de chiffre d'affaires en 2026

Le groupe sera donc à mi-chemin de son objectif à savoir un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à horizon 2026. Pour y parvenir, la société procédera à de nouvelles acquisitions ciblées lui permettant d'enrichir son expertise à l'image de Chris France Plastique dans l'injection plastique de grosses pièces. En 2020, Altheora a repris la société Biousse spécialisée dans l’application de peinture industrielle. pour renforcer son offre dans le secteur du parachèvement de pièces industrielles.

"Avec une équipe 10 personnes dédiée à la R&D et des acquisitions stratégiques (Chris-France Plastiques en décembre 2022), Altheora s’est doté de moyens pour accélérer encore sa croissance en répondant aux nouveaux besoins en matière d’innovation composites" indique Euroland Corporate qui s'attend à un chiffre d’affaires en hausse annuelle moyenne de 18,2% entre 2022 et 2026, en incluant la dernière acquisition du groupe Chris-France Plastiques.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse