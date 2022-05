Altheora (ex-mecelec) : La participation d'Altheora au futur métro parisien soutient le groupe ardéchois en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste ardéchois des matériaux composites aura sa part de la commande géante remportée par Alstom-Bombardier en vue de la modernisation du métro parisien, en fournissant assises et dossiers au sous-traitant chargé des sièges. Le cours d'Altheora en profite.

C'est un marché historique pour le métro parisien: à l'issue d'un appel d'offre lancé en 2019, Ile-de-France Mobilités et la RATP ont en effet confié à Alstom-Bombardier le marché de la prochaine génération du métro parisien. Un contrat gigantesque, estimé à près de 3 milliards d'euros, qui pourrait représenter 410 rames (à comparer par exemple à 200 rames au maximum pour le Grand Paris Express). Avec le MF 19, il s'agit en effet de remplacer progressivement les métros de huit lignes différentes (3, 3bis, 7, 7bis, 8 ,10, 12 et 13), soit les matériels désignés MF 88 ("Métro Fer appel d'offre 1988"), MF 77 et MF 67, commandés l'année indiquée par leur nom, soit il y a plus de cinquante ans pour les plus anciennes rames qui donnent parfois aux usagers l'impression de voyager dans des voitures musées. La mise en service devrait intervenir à partir de 2024 en commençant par la ligne 10 (30 trains de cinq voitures).

Le producteur de matériaux composites Altheora a de son côté annoncé lundi soir avoir conclu un contrat, majeur à son échelle, avec l'entreprise chargée de la fabrication des sièges pour le compte du consortium Alstom-Bombardier. Dans le cadre de ce contrat, estimé à 1,4 million d'euros, Altheora fabriquera les pièces constituant les assises et dossiers des sièges, aussi bien fixes que relevables, pour les futurs MF19.

Il existe deux principaux fournisseurs de sièges, KTK (situé dans le département de la Loire, limitrophe de l'Ardèche) et Compin, mais le communiqué ne donne aucune indication sur l'identité du partenaire en question.

Ce projet d’envergure se déploiera sur plusieurs années et commencera dès 2023, "actant la forte participation de la mobilité et surtout du ferroviaire (21% en 2021) dans le chiffre d’affaires du groupe, et ses perspectives d’évolution avec un marché à très forte valeur ajoutée", mentionne la société ardéchoise.

Pour Altheora, ce contrat de sous-traitance "confirme et assoit son positionnement d’expert et d’équipementier de référence de l’industrie ferroviaire". Son cours de Bourse en profite mardi, gagnant 6,8% à 1,725 euro vers 10h45.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse