Altheora (ex-mecelec) : Contrat de 1.4 ME pour le métro parisien

(CercleFinance.com) - Altheora annonce ce soir la signature d'un contrat estimé à 1,4 ME, avec la filiale française d'un fabricant mondial de sièges pour les TGV, TER et métro.



Il est prévu que ALTHEORA Composites fabrique des assises et des dossiers de sièges fixes et relevables par compression thermodurcissables (SMC).



'Au total, c'est le renouvellement et la modernisation de 8 lignes du métro parisien qui bénéficieront de l'expertise et du savoir-faire des équipes d'ALTHEORA Composites qui développent actuellement 3 moules pour leur conception', précise la société.



Ce projet d'envergure se déploiera sur plusieurs années et commencera dès 2023, actant la forte participation de la Mobilité et surtout du ferroviaire (21 % en 2021) dans le chiffre d'affaires du Groupe, et ses perspectives d'évolution avec un marché à très forte valeur ajoutée.



