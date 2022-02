Altheora (ex-mecelec) : Arrêt du projet d'acquisition d'Edel Tamp

(CercleFinance.com) - Altheora annonce l'interruption des négociations exclusives initiées fin 2021, dans le cadre du projet d'acquisition d'Edel Tamp, les conclusions d'un audit contradictoire diligenté par Altheora, notamment, n'ayant pas permis d'aboutir à un accord.



La société ajoute 'conduire son plan stratégique pour devenir la première ETI industrielle performante et responsable de la région AURA et confirme l'exécution de sa feuille de route pour atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2026'.



