Altamir : Vers un investissement dans Groupe Crystal

(CercleFinance.com) - Altamir annonce qu'Apax Partners SAS est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du Groupe Crystal en vue d'acquérir une participation majoritaire dans cette société de conseil indépendante en investissement et en gestion de patrimoine.



Groupe Crystal emploie aujourd'hui 300 collaborateurs et intervient auprès de 35.000 clients (dont 5.000 à travers le monde). Ses dirigeants, dont Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, ainsi que le Groupe OFI co-investiraient aux côtés d'Apax Partners SAS.



La conclusion des accords définitifs relatifs à ces opérations pourra intervenir une fois achevées les procédures d'information et de consultation des IRP compétentes. Leur réalisation resterait soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires.



