Altamir : Un actif net réevalué en baisse de 2,7%

(CercleFinance.com) - Au 30 juin 2022, l'Actif Net Réévalué par actions'élève à35,64Eaprès distribution d'un dividende de1,13E/actionen mai 2022. Il est en baisse de 2,7% par rapport au 31 décembre 2021, dividende inclus. Il s'élève à1301,4ME(contre 1380,4ME au 31 décembre 2021).



La perte de valeur s'élève à 10,4ME sur le semestre en tenant compte d'un effet de change positif de 20,7ME. Hors effet de change elle représente 31ME, soit 2,1% de la valeur totale du portefeuille au 31/12/2021.



La valorisation desTechs & Telcosrecule de 53,3ME sur le semestre (69,1ME en excluantMarlink) en raison de la baisse des multiples et en dépit des bonnes performances opérationnelles réalisées par les sociétés.



Les valorisations des autres secteurs sont en hausse sur le semestre. Les sociétés ont été, pour la plupart, en mesure de répercuter les hausses des coûts dans leurs prix de vente.



Au total, 95,2ME ont été investis au cours du semestre et 85,1ME de produits de cessions totales et partielles ont été encaissés sur le semestre (contre 328,5ME au premier semestre 2021).



Pour l'année 2022, la Gérance est confiante dans la réalisation des objectifs moyen terme: investissements de 170ME par an en moyenne, produits de cession de 230ME par an en moyenne et croissance organique de l'EBITDA moyen des sociétés du portefeuille d'au moins 7% par an.



