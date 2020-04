Altamir : Réduction de la proposition de dividende

(CercleFinance.com) - Altamir annonce que son conseil de surveillance a décidé de modifier la proposition de dividende aux porteurs d'actions ordinaires, qui serait ramené de 0,83 à 0,66 euro par action (plus de 2% de l'ANR au 31 décembre 2019), montant égal à celui versé en 2019.



'Ce dividende, qui sera proposé à l'AG du 28 avril prochain, sera mis en paiement le 28 mai 2020 (détachement du coupon le 26 mai 2020), pour un montant total de 24 millions d'euros', précise la société de private equity.



Le gérant a également décidé de reporter sine die la mise en paiement du dividende dû au commandité et aux titulaires d'actions B. De ce fait, le montant total décaissé en 2020 au titre des dividendes s'élèverait à 24 millions d'euros, au lieu de 40,5 millions.



