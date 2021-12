Altamir : Cession des parts dans Unilabs par Apax Partners

(CercleFinance.com) - Apax Partners LLP annonce la cession à la holding danoise A.P. Moller de la participation qu'il détenait dans Unilabs, un des leaders européens du secteur du diagnostic, transaction qui devrait être finalisée au premier trimestre 2022.



L'opération représente pour Altamir un multiple d'environ 3,2 fois son prix de revient. 'L'uplift réalisé sur cette cession est de plus de 25% par rapport à la valorisation de la participation au 30 juin', précise la société de private equity.



Accompagnée par les équipes d'Apax, la société a connu une forte croissance, tant organique que par acquisitions (plus de 50 opérations de croissance externe depuis 2017) et occupe des positions de leader dans la plupart de ses 15 pays d'implantation.



