Altamir : Cède sa participation majoritaire dans BIP

(CercleFinance.com) - Apax Partners a conclu un accord avec CVC Capital Partners pour céder sa participation majoritaire dans BIP.



Nino Lo Bianco, Président de BIP, Carlo Capè et Fabio Troiani, tous deux PDG, ainsi que les autres directeurs associés continueront de détenir une participation importante et de gérer le Groupe.



BIP est aujourd'hui un leader multinational du conseil présent dans 13 pays. Le Groupe a généré un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros en 2020 (en hausse de 31% par rapport à 2019).



