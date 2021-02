Altamir : Cède partiellement sa participation dans Expereo

(CercleFinance.com) - Altamir annonce la cession partielle de sa participation dans la société Expereo, détenue via le fonds Apax France IX.



Vitruvian Partners a ainsi signé un accord avec Apax Partners SAS en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Expereo, premier fournisseur mondial de services managés de connectivité Internet, d'accès au cloud et de solutions SD-WAN.



Apax Partners restera actionnaire minoritaire de la société aux côtés de Vitruvian Partners et de l'équipe de direction, qui continuera à diriger l'entreprise. La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations usuelles au titre du contrôle des concentrations.





