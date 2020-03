Altamir : Affine ses attentes avec le COVID-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après la clôture, les comptes annuels d'Altamir ont été marqués par un actif net réévalué (ANR) de 27,75 euros par action, en croissance de +30,8%.



L'actif net réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève pour sa part à 1,013 milliard d'euros, contre 792,9 millions au 31 décembre 2018.



'Hors impact économique de l'épidémie de coronavirus, les objectifs pour 2020 auraient été d'investir et engager 120ME, d'enregistrer 180ME de produits de cessions et de viser, pour les sociétés du portefeuille, un taux de croissance de l'EBITDA moyen de 10% - organique et par acquisitions. Compte tenu de l'impact potentiel de l'épidémie sur l'économie, et en faisant l'hypothèse que la situation économique se normalise au deuxième semestre, les objectifs retenus ont été fixés à respectivement 90ME, 130ME et 7%', indique le groupe s'agissant de ses attentes.



