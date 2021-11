Altamir : Actif Net Réévalué de 1221 ME au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Altamir publie ce soir un actif net réévalué(ANR) de 1221,5MEau titre du 3e trimestre contre 1188,7 ME au 30 juin 2021 et 1128,2 ME au 31 décembre 2020.



Ramené par action, l'ANR s'élève à33,45Eau 30 septembre 2021, après distribution d'un dividende de 1,09E/action le 27 mai. En incluant le dividende il est en hausse de+11,8% par rapport au 31 décembre 2020(30,9E) et de+2,8% par rapport au 30 juin 2021(32,56E).



Altamir indique avoir engagé et investi 74,4 ME au 3e trimestre, ce qui porte le montant total des investissements et engagements sur les neuf premiers mois de l'année à 298 ME.



Par ailleurs, sur les neuf premiers mois de l'année 2021, le montant total des produits de cessions et revenus s'élève à 539,2 ME, indique la société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALTAMIR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok