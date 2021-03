Altamir : Actif Net Réévalué de 1 128,2ME au 31 décembre

(CercleFinance.com) - L'Actif Net Réévalué s'élève à 1 128,2ME (contre 1 013,2ME au 31 décembre 2019).



Sur l'année 2020, en incluant le dividende versé en mai, il est en hausse de 13,7% (+30,8% en 2019), après une progression de 1,6% sur le premier semestre. Hors dividende, la hausse s'établit à 11,4% par rapport au 31 décembre 2019 (27,75E).



Au 31 décembre 2020, le portefeuille d'Altamir est valorisé en IFRS à 1 266,7ME (contre 1 059,6ME au 31 décembre 2019).



La hausse de l'EBITDA moyen pondéré est de +13,1%, ' reflétant la résilience globale du portefeuille et les excellentes performances du secteur TMT '.



' Pour les 5 prochaines années, sauf évènement extérieur majeur, la gérance table sur un montant total investi de 170ME par an en moyenne - incluant les investissements complémentaires, et sur un montant de produits de cession de 230ME par an en moyenne ' indique la direction.



' La performance des sociétés en portefeuille devrait rester bien orientée, avec une croissance organique de l'EBITDA moyen d'environ 7% par an '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALTAMIR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok