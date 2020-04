Altamir : Abandonne ses guidances 2020 à cause du Covid-19

(CercleFinance.com) - Altamir annonce ce soir ne plus être en mesure de maintenir les objectifs pour l'année 2020 annoncés lors de la publication des résultats 2019, et ne pas être en mesure d'en formuler d'autres.



'Le portefeuille d'Altamir devrait globalement bien résister car il est principalement constitué de sociétés en croissance, leaders dans leurs secteurs et géographiquement diversifiées. Toutes les sociétés du portefeuille ont pris les dispositions nécessaires pour préserver au maximum leur activité et leur trésorerie', précise le groupe.



