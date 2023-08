ALSTOM : En guise de couverture

(BFM Bourse) - En guise de couverture de portefeuille, les investisseurs actifs pourront initier une position "courte" sur l'action ALSTOM, dont la configuration graphique ne cesse de se dégrader.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la figure en épaule, tête et épaule du 16 mai au 06 juillet, et depuis l'englobante baissière du 25 juillet dans des volumes épais, l'action est sous forte pression. La succession de deux points hauts successifs croissants (29 juin et 27 juillet) n'aura pas tenu, sous l'essoufflement brutal du camp acheteur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action ALSTOM à court terme.

L'équipe de BFM Bourse propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre ALSTOM au cours de 25.350 € et en visant un objectif à 22.010 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 26.410 €.

Le conseil BFM Bourse ALSTOM Négatif 25.350 € Objectif : 22.010 € Potentiel : +13.18 % Stop : 26.410 € Résistance(s) : 26.600 / 27.350 / 28.420 Support(s) : 24.440 / 22.500 / 21.500

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

