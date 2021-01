Alstom : Vers la construction du 1er métro de Belgrade

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un Protocole d'accord (PdA) avec le gouvernement serbe en vue de la construction de la phase 1 de la première ligne du futur métro de Belgrade.



Dans ce projet, Alstom se chargera d'une grande partie des travaux, incluant les rames de métro, les systèmes digitaux de contrôle des trains, les portes palières, l'infrastructure (la pose des voies et les solutions d'alimentation électrique) ainsi que l'intégration du système de transport.



Les deux premières lignes s'étireront sur près de 42 kilomètres: 22 kilomètres pour la première ligne et environ 20 kilomètres pour la seconde.



La construction du nouveau réseau de métro devrait débuter à la fin de l'année, en attendant la signature du contrat avec les autorités serbes compétentes, indique Alstom.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.