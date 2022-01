Alstom : Va fournir 200 trains à Norske Tog en Norvège

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat-cadre avec Norske Tog (NT) pour fournir un total de 200 trains régionaux Coradia Nordic.



Évalué à plus de 1,8 milliard d'euros, ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Le montant de la première commande ferme de 30 trains s'élève à 380 millions d'euros.



Une fois en circulation, cette nouvelle flotte assurera un service rapide de trains de banlieue pour relier Ski et Stabekk à la métropole d'Oslo.



' Les trains Coradia Nordic sont parfaitement adaptés aux conditions météorologiques norvégiennes. Cette commande confirme par ailleurs la position de leader d'Alstom en Norvège, où nous équipons déjà l'ensemble du réseau norvégien avec une nouvelle solution de signalisation ', a déclaré Rob Whyte, Directeur général d'Alstom dans les pays nordiques.



