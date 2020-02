Alstom : Va acheter la division Transport de Bombardier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - C'est confirmé : le groupe Alstom annonce ce soir la signature d'un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec, portant sur l'acquisition de Bombardier Transport.



'Suite à cette opération, Alstom bénéficiera d'un carnet de commandes d'environ 75 milliards d'euros et d'un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards d'euros. Le prix pour l'acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport sera compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros, et sera payé pour partie en numéraire et pour partie en actions nouvellement émises par Alstom', précise Alstom.



'CDPQ s'est engagé à réinvestir environ 2 milliards d'euros dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 milliards d'euros.'



La réalisation de l'opération est attendue pour le premier semestre 2021.



