Alstom : Succès d'une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir réalisé avec succès l'émission d'obligations seniors non garanties pour 750 millions d'euros. Elles auront une maturité de huit ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0% payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de quatre fois.



Le produit de l'émission sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société y compris une partie du financement de l'acquisition de Bombardier Transport en complément des augmentations de capital.



Le règlement interviendra le 11 janvier et à cette date les obligations seront cotées et admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Elles seront notées Baa2 (perspective stable) par Moody's Investors Services.



