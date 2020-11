Alstom : Signe un contrat pour le métro de Bucarest

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec Metrorex, l'opérateur du métro de Bucarest, pour livrer, en deux lots, jusqu'à 30 trains Metropolis destinés à la récente Ligne 5 du réseau de métro de la ville.



Le contrat s'élève à plus de 100 millions d'euros pour les 13 premiers trains. Il est assorti d'une option pour 17 trains supplémentaires qui pourrait porter le projet à une somme totale de 240 millions d'euros.



Le premier train sera livré en moins de 29 mois et sera mis en circulation sur le premier tronçon de la nouvelle ligne de métro, qui est déjà en service.



Les 12 autres trains du premier lot seront livrés immédiatement après l'homologation de la première rame, tandis que le lot optionnel de 17 rames sera livré sur la base d'une commande ferme de Metrorex.



