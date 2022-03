Alstom : Signe un contrat de 271 ME en Roumanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat pour la livraison de 20 trains interrégionaux Coradia Stream et pour les services de maintenance associés pendant 15 ans avec l'Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF).

Le montant de ce contrat est estimé à 270 millions d'euros. Ce seront les premiers trains de voyageurs livrés par Alstom en Roumanie.



Ce contrat pourra être prolongé si le bénéficiaire émet une commande officielle de 20 trains supplémentaires. Le montant total estimé du projet pourrait donc dépasser 750 millions d'euros.



'Ce contrat vient compléter le portefeuille très varié de solutions Alstom dans ce pays, en couvrant toutes nos offres commerciales clés, des projets de signalisation et d'infrastructures aux rames de métro et aux capacités de maintenance complexes ' a déclaré Gian Luca Erbacci, président de la région Europe, Alstom.



