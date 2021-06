Alstom : Signe un contrat de 2,6 MdsE au Danemark

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a remporté le plus gros marché ferroviaire jamais attribué au Danemark. Le contrat signé avec Danish State Railways (DSB) est d'une valeur globale de 2,6 milliards d'euros.



La première commande ferme porte sur 100 trains régionaux Coradia Stream, avec l'entretien complet, s'élève à 1,4 milliards d'euros.



Le contrat-cadre prévoit 15 années d'entretien supplémentaires, ainsi que la possibilité de commander d'autres rames.



La livraison des ' Fremtidens Tog - Nye Tog ' de DSB (Trains du Futur - Nouveaux Trains) est prévue pour débuter au dernier trimestre 2024.



Cette nouvelle flotte opèrera comme une ligne régionale rapide, et reliera la région danoise de Frederikshavn au Nord, à Rødby dans le sud-est, via la capitale Copenhague.



