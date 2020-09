Alstom : Signe un contrat d'environ 70 ME en Roumanie

(CercleFinance.com) - Alstom va fournir des infrastructures de contrôle des trains numérique, de gestion du trafic et d'électrification dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation du lot 2 (Apata-Cata) sur le tronçon Sighisoara-Brasov du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie.



La part d'Alstom dans ce contrat se monte à près de 70 millions d'euros.



Alstom réalisera les travaux de signalisation et d'électrification de la ligne à double voie couvrant la distance ferroviaire de 128 kilomètres - soit plus de 250 kilomètres d'infrastructure ferroviaire modernisée - entre Sighisoara et Brasov.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALSTOM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok