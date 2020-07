Alstom : Propositions à Bruxelles pour le dossier Bombardier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour répondre aux préoccupations initiales de Bruxelles concernant son projet d'acquisition de Bombardier Transport, Alstom, en coordination avec Bombardier Transport et la Caisse de dépôt et placement du Québec, lui propose certains engagements.



Ces engagements incluent notamment un transfert de la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO, ainsi que la cession du Coradia Polyvalent d'Alstom et du site de production de Reichshoffen en France.



Ces engagements envisagés sont soumis à l'approbation de la Commission européenne. Alstom estime que l'acquisition de Bombardier Transport reste en bonne voie pour une clôture prévue au premier semestre de l'année 2021.



