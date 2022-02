Alstom : Présente le 1er train hybride français

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom et SNCF Voyageurs présentent le premier train hybride français depuis le site Alstom de Reichshoffen et le siège de Régions de France, à Paris, avec la participation des Régions Occitanie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-de-Loire.



Ce train régional électrique-thermique-batterie, est le premier projet d'hybridation d'un train Régiolis en France. L'ambition du projet est de contribuer à la décarbonation du parc de trains régionaux (TER).



' Les objectifs sont la réduction de l'énergie consommée et la diminution des émissions de gaz à effet de serre, avec une solution permettant de traiter le parc thermique existant sans devoir modifier l'infrastructure ' indique le groupe.



Le premier train régional Hybride s'apprête à quitter le site de Reichshoffen pour entamer sa dernière phase d'essais qui aura lieu sur le réseau ferré national. Le démarrage du service commercial expérimental se fera au deuxième trimestre 2023.



