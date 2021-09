Alstom : Oddo maintient sa note de 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Alstom, avec un objectif de cours inchangé de 45 euros.



L'analyste indique que le titre est 'sous pression depuis le CMD', avec deux chutes brusques depuis le 5 juillet, engendrées par la nouvelle guidance annoncée lors du CMD, puis par les craintes autour des projets de Bombardier Transport (BT).



A ce jour, 'la société confirme ses perspectives de juillet et estime être en mesure de redresser BT comme prévu', rapporte Oddo.



L'analyste estime d'ailleurs que le titre est redevenu peu cher, même avec des attentes faibles, et qu'il offre par conséquent 'des perspectives de rebond intéressantes'.



