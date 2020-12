Alstom : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a obtenu toutes les autorisations règlementaires nécessaires pour la réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport (BT) permettant de clôturer cette opération le 29 janvier 2021.



' A moyen terme BT vise une marge 'normalisée' autour de 7%, que la société avait même dépassé il y a peu. En 2021 nous estimons qu'une marge d'EBIT ajusté de 2% pourrait être réaliste, puis 4% en 2022e. BT pourrait se rapprocher des 7% en 2024 ou 2025 d'après nous ' indique Oddo.



' Le redressement de BT combiné avec les synergies visées de 400 ME (après 4-5 ans) nous permettent de prévoir une croissance annuelle moyenne des résultats opérationnels de 40%e entre 2020 pro-forma et 2024e ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 52 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.