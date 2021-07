Alstom : Nouveau président de la région Amériques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé hier soir que Michael Keroullé occupait la fonction de président de la région Amériques depuis le 1er juillet.



Fort de plus de 24 ans d'expérience dans des postes de direction régionaux et mondiaux, Michael Keroullé est désormais responsable de l'exécution du plan stratégique Alstom in Motion, de la performance commerciale et opérationnelle de la région Amériques, ainsi que de l'intégration continue de Bombardier Transport sur ce territoire.



Michael Keroullé a rejoint Alstom après l'acquisition de Bombardier Transport par l'entreprise plus tôt cette année. Auparavant, il était président et chef de la direction de General Electric (GE) Steam Power, une entreprise de 4,5 milliards de dollars comptant 10 000 employés dans 60 pays.



Titulaire d'une maîtrise en génie chimique de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), Michael Keroullé est un ancien élève de l'INSEAD Executive Education.





