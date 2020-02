Alstom : Morgan Stanley confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom va acquérir Bombardier Transport pour un montant net de 5,8 à 6,2 milliards d'euros, dont environ 5 MdE seront financés par fonds propres. L'acquisition sera payée pour partie donc en numéraire et pour l'autre partie en actions nouvellement émises par Alstom.



Suite à cette annonce, Morgan Stanley confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 49 E.



' Bouygues s'est engagé à soutenir l'accord et conservera une participation d'environ 10%. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s'est engagé à réinvestir environ 2 milliards d'euros dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 milliards d'euros ' souligne le bureau d'analyses.



Suite à cette opération, Alstom bénéficiera d'un carnet de commandes d'environ 75 milliards d'euros et d'un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards d'euros.



' Les principales activités au niveau régional sont complémentaires en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. En Chine, Bombardier a une plus grande présence locale avec ses coentreprises. Alstom devient ainsi un concurrent important par rapport au CRRC et dépasse considérablement Siemens Mobility ' rajoute Morgan Stanley.



' La direction a indiqué lors de la conférence téléphonique que la fusion serait beaucoup plus simple en Europe que Siemens, car le principal problème avait été dans le domaine de la signalisation. En dehors de l'Europe, Alstom ne prévoit pas de problèmes. Tout compte fait, la direction semblait confiante sur les perspectives réglementaires '.



'Le principal levier de réussite sera de rétablir les bénéfices de Bombardier' indique le bureau d'études.





