Alstom : Moody's a baissé la perspective de la note de crédit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's a baissé la perspective de la note de crédit du groupe après avoir intégré le projet d'acquisition de Bombardier Transport. L'agence de notations a baissé la perspective à stable contre une note positive. Moody'sa a confirmé sa note Baa2 à long terme sur Alstom.



' Le changement dans les perspectives d'Alstom de positive à stable a été motivée par l'annonce d'Alstom de la signature d'un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l'acquisition de Bombardier transport (BT) pour un montant compris entre 5,8 MdsE et 6,2 MdsE ' indique l'agence de notation.



Moody n'envisage pas une mise à jour de la notation Baa2 d'Alstom dans le 12-18 mois à venir.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALSTOM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok